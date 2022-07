Wer hängt welches Bild wohin? Erste Besichtigung der Eickelberger Kirche in Vorbereitung ihrer Ausstellung - Maria Müller und Carlo-Leopold Broschewitz schauen sich die Räumlichkeiten an. FOTO: Kerstin Erz up-down up-down Eickelberg Eine Woche Kunst und Kultur in der Kirche Von Kerstin Erz | 19.07.2022, 15:14 Uhr

„Halt die Bälle oben, im Himmel ist es dunkelbunt“ - so lautet das Motto für die diesjährige Kunstkirche in Eickleberg, die am Freitag, 22. Juli, mit einer Venissage eröffnet wird.