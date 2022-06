Vor dem Beginn des Kubb-Turniers: Stefanie Höter trägt die Gruppen ein. FOTO: Margitta True up-down up-down Premieren in Bützow Ein Fest im Park und ein Kubb-Turnier plant die Stadt jetzt fest ein Von Margitta True | 26.06.2022, 14:27 Uhr

Das Fest im Park am Bützower Schloss kam gut an. Stefanie Höter von der Stadt rief zur Teilnahme an einem Kubb-Turnier auf. Auch Gäste aus der Partnerstadt Bremen-Osterholz waren dabei.