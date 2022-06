Sonnengelbe Schirme zeigen die Kunstorte am Pfingstwochenende an. FOTO: Margitta True „Kunst offen“ im Landkreis Rostock Garten Oettelin: Landpartie zu einem von 500 Kunstorten Von Margitta True | 04.06.2022, 20:51 Uhr

An einem sonnigen Pfingstwochenende unterwegs zu Gärten, Höfen und in die Städte: Rund 800 Künstler laden noch bis 6. Juni Besucher in Ateliers und Werkstätten in MV. Darunter der Garten Oettelin, Amt-Bützow-Land.