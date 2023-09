Blätter verfärben sich. Und Kastanien fallen zu Boden. Der Herbst ist im Anmarsch. Es ist die Zeit der Ernte und der Erntefeste. Gleich mehrere gibt es in der Region am 23. und 24. September. Herbstanfang

Auf der Mecklenburgischen Landwirtschaftsmesse in Mühlengeez am zurückliegenden Wochenende hat der Förderverein der Miniaturstadt Bützow schon einmal kräftig die Werbetrommeln gerührt, verrät Vereinsvorsitzende Birgit Czarschka. Am Sonntag, 24. September, um 10 Uhr beginnt das diesjährige Erntedankfest im Familien- und Freizeitpark vor den Toren der Stadt Bützow.

Zum Start gibt es den Erntedank-Gottesdienst mit Pastor Jonas Görlich. Auch Martin Schabow, der viele Jahre Pastor in Bützow war, hat sich angekündigt, so Birgit Czarschka. Die Vereinsmitglieder und weitere Mitstreiter haben ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt.

Nicht fehlen dürfe bei einem Erntefest natürlich die Landwirtschaft. Der Landwirtschaftsbetrieb Griepentrog beispielsweise fährt Strohballen heran, aus denen eine Strohhüpfburg für die Kinder entsteht. Erstmalig wird der Bauernverband Bützow während des Erntefestes Butter herstellen.

Einige Vereinsmitglieder entwickeln sich langsam zu Pommes-Spezialisten, sagt Czarschka und lacht. Die Snacks aus Kartoffeln werden ebenso angeboten, wie frisch gebackener Kuchen. Hinzu kommen weitere Händler, die sich um das kulinarische Angebot kümmern werden.

Auf einer Bühne sind unter anderem Sängerin Margrid Zikarsky, Tanzgarden des Kulturvereins aus Rühn und die Siegerin von Bützows Supertalent 2023, Theresa Fitz, zu erleben.

Welche Ergebnisse die Miniaturstadtverein bisher in der Urlaubssaison einfahren konnte und was sich der Verein für kommendes Jahre vornimmt, auch darüber werde gesprochen, kündigt Birgit Czarschka an. Nur so viel: Gut angenommen werde die Minigolf-Anlage, die im Mai eröffnet wurde. Auch beim Erntefest kann dort wieder gespielt werden.

Ebenso nutzen schon viele das Angebot der drei Caravan-Stellplätze in der Miniaturstadt. Rund 60 Buchungen habe es bisher gegeben. Einige der Urlauber hätten spontan ihre Aufenthaltsdauer verlängert, erzählt Birgit Czarschka. Die Gäste hätten ihre Wohnmobile stehengelassen und von Bützow aus die öffentlichen Verkehrsmittel genutzt.

Erntefest in Kurzen Trechow startet mit Umzug in Langen Trechow

Bereits am Sonnabend, 23. September, finden in Kurzen Trechow und Klein Belitz Erntefeste statt. Der Auftakt für die Feier in Kurzen Trechow erfolgt traditionell in Langen Trechow. Von dort aus setzt sich um 14 Uhr ein bunter Festzug in Richtung Kurzen Trechow in Bewegung.

Erntefest am Sonnabend, 23. September, in Trechow. Der Umzug von Langen nach Kurzen Trechow führt hier über die Landesstraße 11.

Dort am und im Gemeindezentrum beginnt dann um 15 Uhr das bunte Treiben mit einer Tombola, einer Kaffeetafel, einer Händlermeile sowie Spiel und Spaß. Ab 20 Uhr wird zum Ernteball im Festzelt eingeladen. DJ Dobi legt auf.

Zaubeshow mit „Do-miX“ in Klein Belitz

In Klein Belitz beginnt das Erntefest am Sonnabend, 23. September, bereits um 12 Uhr. Die Jagdhornbläser aus Jürgenshagen sorgen für den musikalischen Auftakt an der Sporthalle. Für kulinarischen Genuss wird in vielerlei Hinsicht gesorgt. Spiele für die kleinen Besucher organisiert die Jugendfeuerwehr. Ein Höhepunkt wird ohne Zweifel um 13.30 Uhr geboten. Dann tritt „Do-miX“ auf, ein Zauberer und Bauchredner, der Handpuppen zum Leben erweckt. Ab 17.30 Uhr legt DJ Micha in der Sporthalle zum Tanz auf.