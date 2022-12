Am Montag, 9. Januar, kann in Bützow wieder Blut gespendet werden. Symbolfoto: Jörg Carstensen/dpa up-down up-down Blutspende 2023 in Bützow Diesmal wird erst am zweiten Montag im Januar Blut gespendet Von Ralf Badenschier | 27.12.2022, 17:47 Uhr

Immer am ersten Montag im Monat findet in der Regel in Bützow ein Blutspendetermin statt. Doch es gibt auch Ausnahmen.