Videoüberwachung der Parkzeit auf der Stellfläche vor den Supermärkten in der Wismarschen Straße in Bützow. Das sorgt immer wieder für Diskussionen. Foto: Ralf Badenschier up-down up-down Parkplatzstreit in Bützow Teure Knöllchen für Falschparker sorgen für Ärger Von Ralf Badenschier | 03.05.2023, 15:48 Uhr

Videoüberwachung an Supermärkten in der Wismarschen Straße in Bützow soll Dauerparker verhindern. Parksündern kommt das teuer zu stehen.