Auf geht es! Im Laufen wird das Strahlrohr am Schlauch gekuppelt. Hier zu sehen: die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Steinhagen. Foto: Ralf Badenschier up-down up-down Mit Bildergalerien vom Ausscheid Das sind die schnellsten Feuerwehren im Amt Bützow-Land Von Ralf Badenschier | 18.06.2023, 17:11 Uhr

Acht Jugendfeuerwehren und elf Teams mit aktiven Kameraden traten beim Ausscheid in Zernin im Löschangriff nass gegeneinander an. Vier Teams konnten am Ende Pokale mit nach Hause nehmen.