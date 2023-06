Der Handglockenchor Dabel lädt zum Vesperkonzert ein. Foto: Kerstin Erz up-down up-down Dorfkirche Eickelberg Der Dabeler Handglockenchor zeigt sein Sommerprogramm Von Kerstin Erz | 29.06.2023, 08:00 Uhr

Am Sonnabend tritt diese musikalische Kombination in Eickelberg auf, die in Deutschland Seltenheitswert hat. Einen solchen Chor gibt es in MV kein zweites Mal.