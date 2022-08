Da die Bushaltestelle barrierefrei wird, kann es hier auch mal zu Wartezeiten kommen. FOTO: Ralf Badenschier up-down up-down Barrierefreiheit in Bützow Umbau der Bushaltestelle sorgt für Behinderungen Von Christian Jäger | 03.08.2022, 13:03 Uhr

Rund 330.000 Euro hat die Stadt in die Hand genommen, um sieben Bushaltestellen barrierefrei umzubauen. Jetzt ist die in der Kühlungsborner Straße an der Reihe.