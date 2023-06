Auf diesem Areal sollte längst gebaut werden. Doch die Bützower Wohnungsgesellschaft muss ihre Pläne nun auf Eis legen. Foto: Ralf Badenschier up-down up-down Bützow Bützower Wohnungsgesellschaft legt Wohnprojekt auf Eis Von Ralf Badenschier | 28.06.2023, 17:52 Uhr

Das Areal der ehemaligen Alten Molkerei in der Neuen Bahnhofstraße in Bützow ist immer noch eine leere Fläche. Auch in nächster Zeit wird es dort keine Bautätigkeit geben.