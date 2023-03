Voller Einsatz für eine saubere Umwelt: Erstklässler vom Hort am Schlossplatz tragen im Rosengarten Müll zusammen. Foto: Ralf Badenschier up-down up-down Frühjahrsputz 2023 Hortkinder sammeln Müll in der Bützower Innenstadt Von Ralf Badenschier | 21.03.2023, 17:41 Uhr

Am Sonnabend, 25. März, findet in Bützow ein großer Frühjahrsputz statt. Mädchen und Jungen sind schon am Dienstagnachmittag dem Müll im Bützower Stadtgebiet auf der Spur.