Auch wenn die fünfte Jahreszeit noch nicht begonnen hat. Die Mitglieder des Bützower Carnevalsverein, kurz BCV, sind ohnehin das ganze Jahr aktiv. Zuletzt waren sie auf dem Bützower Stadtfest Ende August präsent. Das ist für die Vereinsmitglieder ein Muss. Und auch das Drachenfest Anfang Oktober ist für den BCV alljährlich ein festes Datum im Terminkalender.

Immer am Tag der Deutschen Einheit sind Bützower aufgerufen, zu den Wiesen am Kaffeekrug vor den Toren der Stadt zu pilgern. Dort bieten die BCV-Mitglieder Spiel, Spaß und gute Laune. Und das nicht alleine. So werden Schüler der Abschlussklasse der Regionalen Schule wieder für eine Kaffeetafel mit selbstgebackenem Kuchen sorgen. Die Einnahmen fließen in die gemeinsame Abschlussfeier.

Der Freizeit-Treff ist ebenfalls mit einem Stand vertreten. Wer noch keinen Drachen hat, kann dort noch schnell mit Unterstützung einen solchen basteln, verrät Dörte Schorning, die Leiterin des Freizeit-Treffs. Das bunte Treiben beginnt um 10 Uhr auf den Wiesen am Kaffeekrug. Einmal mehr wird zu jeder Stunde der schönsten Drachen prämiert. Auch ein kleines Karussell wird aufgebaut sein.

Für das Boßel-Turnier noch Anmeldungen vor Ort möglich

Etabliert hat sich beim Bützower Drachenfest zudem ein Boßel-Turnier. Auf dem befestigten Landweg zwischen dem Bützower Ortsteil Horst und dem Kaffeekrug werden wieder die Kugeln rollen. Bisher haben sich vier Erwachsenen-Teams und zwei Nachwuchsmannschaften angemeldete, so Peer Lach vom Verein. Vor Ort können sich aber noch weitere Mannschaften anmelden. Vier Teilnehmer gehören zu einer Mannschaft.

Bereits 1991 gibt es in Bützow das erste Drachenfest beim Tag der Deutschen Einheit. Seinerzeit wurden die Bützower noch unterstützt von den Drachenfreunden „Stieg up“ aus der Partnerstadt Eckernförde. Dieser Feiertag war ein Jahr zuvor mit der Wiedervereinigung auf den 3. Oktober festgelegt worden. Zuvor wurde der „Tag der deutschen Einheit“ seit 1954 in der Bundesrepublik im Juni gefeiert.