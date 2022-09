Werbung ist wichtig: Edelgard Kölpin (l.) und Birgit Czarschka von der Vernetzungs-AG bereiten die Flyer vor, mit denen auf der Mela für Vereine und die Region geworben wird. Foto: Ralf Badenschier up-down up-down Vernetzungs-AG wirbt für Region Bützow wuchert auf Mela mit Tourismus-Pfunden Von Christian Jäger | 05.09.2022, 14:51 Uhr

Mit den touristischen Pfunden wie dem Rühner Kloster, der Miniaturstadt, der Stiftskirche, der Warnow und vielen anderen will die Vernetzungs-AG auf der Mela wuchern und so Menschen in die Region locken.