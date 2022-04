Immer wieder sorgt steckt die Geld in den Erhalt der öffentlichen Badestelle am Rühner See. Doch nun droht das Aus für das beliebte Badegewässer. FOTO: Robert Grabowski/Archiv Badesaison 2022 Das Baden im Rühner See steht auf der Kippe Von Ralf Badenschier | 27.04.2022, 18:56 Uhr

Der Landkreis Rostock hat für die Badestelle am Rühner See ein Badeverbot für die gesamte Saison 2022 ausgesprochen. Doch die Stadt Bützow will die Entscheidung so nicht akzeptieren und setzt auf weitere Gespräche mit dem Landkreis sowie eine akzeptable Lösung.