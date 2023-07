Dieser Radweg an der Wolker Chaussee soll saniert werden. Foto: Christian Jäger up-down up-down Fernradweg Berlin-Kopenhagen Teil des Radwegs an der Wolker Chaussee in Bützow soll saniert werden Von Christian Jäger | 10.07.2023, 14:16 Uhr

Etwa 625 Meter des Fernradwegs Berlin-Kopenhagen am Stadtrand von Bützow sollen erneuert werden. Dafür winken Fördermittel in Größenordnung. Aber führt der Weg überhaupt am Fernradweg entlang?