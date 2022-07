Die Kamera hängt nicht wirklich am Bahnhofsplatz in Bützow. Die Hürden für Videoüberwachungen sind hoch. FOTO: Christian Jäger/Hannes Mekelburg up-down up-down Vandalismus am Bahnhofsplatz Bützower befürworten eine mögliche Videoüberwachung Von Christina Köhn | 22.07.2022, 12:11 Uhr

Einwohner von Bützow diskutieren in den sozialen Netzwerken über Kameras am Bahnhof, um Sachbeschädigungen zu verhindern. Das Vorbild könnte die Videoüberwachung am Marienplatz in Schwerin sein.