Das Team der DRK-Tagespflege in Bützow mit Pflegedienstleitung Nicole Beese, Stellvertreterin Anja Walter, Präsenzkraft Silke Buß und Betreuungsassistentin Doreen Wendhausen (v.l.) stellt sich bei einem Tag der offenen Tür vor und zeigt dann auch die großzügige Terrasse. Foto: Manuela Granzow up-down up-down Kreisverband Güstrow lädt ein DRK öffnet Türen der neuen Tagespflege Bützow Von Ralf Badenschier | 13.10.2022, 16:13 Uhr

Das Rote Kreuz erweitert sein Angebot in Bützow mit einer Tagespflegestation im Seniorenzentrum am Bützower See.