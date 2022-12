Vor zwei Jahren kam Birgit Czarschka die Idee: Eine Minigolf-Anlage könnte noch mehr Besucher in die Bützower Miniaturstadt locken. Foto: Ralf Badenschier up-down up-down Mit Video aus Bützow Miniaturstadt erhält jetzt Minigolf-Anlage – Bau hat begonnen Von Ralf Badenschier | 02.12.2022, 14:07 Uhr

Eine 18-Loch-Anlage soll in dem Freizeit- und Familienpark in Bützow entstehen. Birgit Czarschka ist froh über den Baustart und sagt, wann sie die ersten Minigolf-Spieler in der Miniaturstadt begrüßen möchte.