Die Spielgeräte für einen neuen Spielplatz im Gummiweg sind aufgestellt. Auch eine Freiluft-Fitness-Anlage ist im Park am Schloss in Bützow kurz vor der Fertigstellung. Doch wie steht es um die anderen Siegerprojekte der Bürgerhaushalte 3 und 4?

Einmal mehr zeigt sich, die Ideen sind gut. Bei der Umsetzung muss man manchmal einfach nachjustieren. Manches geht nicht so einfach, wie gewünscht. Manchmal gibt es eine bessere Variante. Manchmal bedarf es auch einer Genehmigung.

Bützow bekommt 3 Tretboote an 3 Orten

Kauf von Tretbooten für die Badeanstalt am Rühner See. Das war ein Vorschlag im 3. Bürgerhaushalt, der Mehrheiten fand. Dann habe sich gezeigt, dass dafür auch Platz benötigt werde, erklärt Stadtsprecherin Katja Voß, die das Projekt Bürgerhaushalt begleitet. Deshalb werde es künftig an drei verschiedenen Orten jeweils ein Tretboot geben. In der Badeanstalt am Rühner See, am Wasserwanderrastplatz am Bützower See und beim Kanuklub in Bützow.

Hier soll in Bützow ein Hundespielplatz entstehen

Im dritte Anlauf hatte sich auch der Wunsch vieler Hundehalter durchgesetzt. Ein Hundespielplatz schaffte es auf Platz 1 beim 3. Bützower Bürgerhaushalt. Zunächst hatte die Verwaltung eine Fläche am Bützower Wall ins Auge gefasst. Nach mehreren Gesprächen mit den Einreichern des Vorschlages und Variantenvergleichen sei nun eine Fläche gefunden. Leer stehende Parzellen in der Gartenanlage zwischen Gummiweg und Forsthof sollen jetzt für einen solchen Hundespielplatz hergerichtet werden.

Tempo-Anzeigen sollen Autofahrer am Pferdemarkt bremsen

Für mehr Sicherheit vor allem für Kinder sollen Geschwindigkeitsanzeigen am Pferdemarkt in Bützow sorgen. Das ist ebenfalls ein Siegerprojekt des 3. Bürgerhaushaltes. „Wir hatten dort entsprechende Messungen vorgenommen. Die verkehrsrechtliche Anordnung ist durch“, erklärt Katja Voß. Denn das letzte Wort hat die Untere Verkehrsbehörde des Landkreises Rostock. Die muss das Okay geben, bevor die Geschwindigkeitsanzeigen aufgestellt werden dürfen. Die sind mittlerweile bestellt. Sobald sie geliefert sind, sollen sie aufgestellt werden.

Was für den Pferdemarkt also schon geklärt ist, muss für die Pustohler Chaussee noch angeschoben werden. Dort wird die Stadt an verschiedenen Messpunkten die Geschwindigkeit kontrollieren. Anhand dieser Ergebnisse werde dann entschieden, wo solche Geschwindigkeitsanzeigen aufgestellt werden könnten. Auch hier werde es eine finale Abstimmung mit dem Landkreis geben.

Radfahrer wünschen sich Fahrspur in der Gartenstraße

Das Okay der Kreisbehörde wird auch bei einem weiteren Projekt des 4. Bützower Bürgerhaushaltes benötigt. Gewünscht wird eine Fahrspur für Radfahrer in der Gartenstraße. Diese könnte aber auch von motorisierten Fahrzeugen genutzt werden, wenn kein Radfahrer dort unterwegs ist.

Eine Fahrspur für Radfahrer in der Gartenstraße Bützow könnte es bald geben. Das ist eine Idee aus dem 4. Bützower Bürgerhaushalt, die von Einwohnern favorisiert wurde. Foto: Margrid Zikarsky

Mit dem Bürgerhaushalt wird immer mehr Grün für Bützow eingefordert. 10.000 Euro stehen dafür im 4. Bützower Bürgerhaushalt bereit. „Wir haben ein besseres Angebot bekommen und können circa 20 neue Bäume pflanzen“, erklärt Katja Voß.

Diese Bäume wurden am Wall in Bützow neu gepflanzt. Weitere sollen nun hinzukommen. Foto: Ralf Badenschier

Zunächst hatte man mit fünf bis sieben Bäumen gerechnet, die man für diesen Preis bekommt. Nun seien es deutlich mehr geworden, auch weil die Pflanzen kleiner sind. Mit dem Pflanzen ist eine fünfjährige Pflege verbunden.

Was aus dem Volleyballfeld und Schwalbenhaus wird

Die Erneuerung des Volleyballfeldes am Jugendklub Domizil und der Aufbau eines Schwalbenhauses im Stadtgebiet sind weitere Projekte aus dem 4. Bützower Bürgerhaushalt. Dafür laufen jetzt Gespräche, sodass diese Projekte noch bis Ende des Jahres umgesetzt werden können, erklärt Katja Voß.