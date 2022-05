Viele verschiedene Instrumente erklingen bei einem Benefizkonzert am Freitag, 13. Mai, in der katholischen Kirche Bützow. FOTO: Ute Kubeler Bützow Jugendliche musizieren für Kinder aus der Ukraine Von Ralf Badenschier | 10.05.2022, 18:07 Uhr

Benefizkonzert am Freitag, 13. Mai, in der katholischen Kirche in Bützow.