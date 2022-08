Nächstes Jahr wird die Brücke 30 Jahre alt. Foto: Christian Jäger up-down up-down Verkehrseinschränkungen zu erwarten Groß Belitzer Beke-Brücke auf dem Prüfstand Von Christian Jäger | 29.08.2022, 16:59 Uhr

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr kontrolliert die Brücke an der L131, was an diesem Dienstag für Verkehrseinschränkungen sorgen wird.