Die Erdarbeiten für den Bau der neuen Schulsportanlage auf dem Sportareal am Wall befinden sich auf der Zielgeraden. Foto: Ralf Badenschier up-down up-down Sportplatzbau Bützow Bagger statt Bälle bestimmen das Bild auf dem Sportareal am Wall Von Ralf Badenschier | 10.03.2023, 18:01 Uhr

Die Erdarbeiten für die neue Sportanlage am Wall in Bützow sind fast abgeschlossen. Ab 14. März geht es auf auf dem Sportgelände an der Vierburg in die Vollen.