Liegen im Zeitplan: Sowohl am Wall wie auch hier an der Vierburg laufen die Arbeiten zum Bau der neuen Sportplätze in Bützow seit dem Baubeginn im März kontinuierlich weiter. Foto: Ralf Badenschier up-down up-down Sportplatzbau in Bützow An der Vierburg und am Wall legen sich die Bauleute mächtig ins Zeug Von Ralf Badenschier | 30.05.2023, 18:09 Uhr

Die Bauarbeiten an den beiden Sportplätzen am Wall und an der Vierburg liegen im Zeitplan. Jetzt kommt am Wall der Asphalt als Untergrund für den Kunststoffbelag.