Am Rühner Landweg wird wieder gearbeitet. Der zweite Teil der Arbeiten zur Befestigung des Weges zur Bützower Tafel hat begonnen. FOTO: Ralf Badenschier Straßenbau in Bützow Bauarbeiten am Weg zur Bützower Tafel gehen weiter Von Ralf Badenschier | 25.04.2022, 17:01 Uhr

Im Herbst begannen die Arbeiten an dem unbefestigten Weg am Rühner Landweg. Nun geht der Bau der kleinen Stichstraße in die Endphase.