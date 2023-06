Diese sieben Bäume wurden am Wall gepflanzt und waren ein Projekt aus dem 2. Bützower Bürgerhaushalt. Weitere Bäume sollen folgen, das ist ein Wunsch von mehreren Bützowern. Foto: Ralf Badenschier up-down up-down 4. Bürgerhaushalt Bützow Ab Sonnabend können die Bützower wieder für ihre Projekte abstimmen Von Ralf Badenschier | 22.06.2023, 17:28 Uhr

Zum vierten Mal gibt es einen Bützower Bürgerhaushalt. Einwohner haben Ideen aufgeschrieben, was in Bützow gebaut werden soll. Und die Bützower entscheiden, was davon umgesetzt wird. Doch was wollen die Bützower eigentlich?