Der Gehweg hier ist neu, aber der Absatz zur Straße immer noch sehr hoch. Für Rollstuhlfahrer und Rollatoren ein Hindernis. Foto: Ralf Badenschier up-down up-down Barrierefreies Bauen Absatz am Leninplatz ist für Rollstuhlfahrer viel zu hoch Von Ralf Badenschier | 01.12.2022, 19:36 Uhr

Bützower bemängelt Arbeiten am neuen Gehweg am Leninplatz in Bützow. Bützows Bürgermeister Christian Grüschow verweist auf noch fehlende Deckschicht für die Straße.