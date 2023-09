Am Sonnabend, 9. September, startet die 18. Herbstliche Landpartie der Oldtimerfreunde am Rühner Kloster. Die Bützower Oldtimerfreunde erwarten über 80 Oldtimer aus ganz Deutschland.

Ab 8 Uhr werden die Motorräder und Autos bis Baujahr 1965 auf dem Klosterhof präsentiert. Gegen 10 Uhr erfolgt dann nach kurzer Vorstellung der Fahrzeuge der Einzelstart zur Ausfahrt. Sie führt über eine Strecke von rund 140 Kilometern diesmal in Richtung Ostsee. Voriges Jahr verlief die Strecke in den südlichen Bereich. „Wir werden auch in Zukunft den Streckenverlauf jedes Jahr verändern, damit die Oldtimerfreunde aus den anderen Bundesländern unseren Landkreis besser kennenlernen“, sagt Matthias Röse, bei dem die Fäden der Treffen zusammenlaufen.

Gegen 12 Uhr rasten die Teilnehmer der diesjährigen Tour zum Mittagessen im Stadtholz Kröpelin. Anschließend fahren die Oldtimer nach Zernin. Dort ist in der Pfarrscheune gegen 14.45 Uhr Kaffeepause. Danach geht die Fahrt weiter durch die Vierburg zum Kloster Rühn zurück. „Gegen 16.30 Uhr wird die Landpartie ausgewertet“, sagt Matthias Röse.