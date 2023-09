Jugend-Festival in Schwaan Graffiti-Wettbewerb und viel Musik auf dem Campusgelände in Schwaan Von Ralf Badenschier | 01.09.2023, 14:11 Uhr Karl-Michael Constien hat schon viele Graffiti-Projekte mit Kindern und Jugendlichen durchgeführt. Hier gestaltet er mit jungen Einwohnern aus Neuendorf die Bushaltestelle. Nun ist er beim 1. Jugend-Festival in Schwaan dabei. Foto: Ralf Badenschier up-down up-down

Das 1. Jugend-Festival in Schwaan findet am 2. September auf dem Gelände in der Schillerstraße statt. Das Geld dafür kommt aus dem „Zukunftspaket“.