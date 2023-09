30 Tage unterwegs. 13 Länder durchquert. 19 Camping-Plätze gesehen. Und insgesamt 8885 Kilometer gefahren. Das ist die ganz grobe Bilanz der Reise, auf die sich die zwei Brüder Manfred und Helmut von Schwartow aus begeben haben. Mit ihrem Kult-Wohnwagen QEK Junior machten sie sich auf ins Ungewisse. Zurück sind sie mit vielen Erfahrungen und Geschichten gekommen.

Alleine der kleine Stapel Papier, beschrieben mit Ortsnamen und Daten, den Manfred vor sich liegen hat, lässt erahnen, wie viel er und sein Bruder, die beide ihre Nachnamen nicht gerne in der Zeitung lesen möchten, erlebt haben.

Noch ein schneller Sprung in den Balaton

Schwer war das indes nicht für sie. Denn, so erklärt Manfred: „Wenn uns etwas gefallen hat, haben wir uns wirklich auch Zeit gelassen.“ Er berichtet sodann von Ungarn und Budapest und davon, wie sie sich, kaum in der Hauptstadt angekommen, kurzentschlossen auf den Weg zum 100 Kilometer entfernten Balaton gemacht haben, um sich von der sommerlichen Hitze doch noch eine Abkühlung zu holen. In Rumänien haben sie unterdessen Transsilvanien erlebt und das Schloss von Dracula gesehen, bevor sie die Karpaten überquerten.

„Uns wurde auch noch ein Pass empfohlen, da hätten wir Bären sehen können. Da haben wir dann aber drauf verzichtet. Die Straße war zu schlecht“, erzählt Manfred weiter und lächelt.

Zu Hause gab es Fernweh und glasige Augen

Die Liebsten daheim in Schwartow berichteten derweil, dass immer, wenn sie mit Menschen über die aktuellen Erlebnisse der Brüder ins Gespräch gekommen sind, ihre Gegenüber glasige Augen bekommen hätten. Anerkennung für den Mut und die Abenteuerlust sei da stets durchgekommen.

Reden hilft beim Reisen

Erlebnisse kommen aber auch nicht von alleine. Manfred verrät da ein Geheimnis: „Man muss viel mit den Leuten vor Ort reden und Tipps und Tricks austauschen.“ Wo warst du? Wo wollt ihr noch hin? Seien hier häufige Fragen gewesen, die die Brüder immer wieder an Orte gebracht haben, die die volle Begeisterung in ihnen weckten. Ob die Pelikane im Donaudelta oder die riesige Schlange von Menschen vor der Akropolis in Athen, Manfred und Helmut haben so vieles persönlich gesehen, was andere nur aus Dokumentationen im Fernsehen kennen.

Die Brücke von Mostar in Bosnien-Herzegowina stand auch auf der Reise-Liste der Brüder Manfred (l.) und Helmut.

„Was wir für Leute getroffen haben“, konstatiert Manfred immer noch begeistert über diese Begegnungen und die stete Hilfsbereitschaft, die ihnen dabei begegnet ist.

Bücher sollen andere schreiben

Und die Augen der Brüder leuchten auch noch immer auf, wenn Manfred und Helmut sich jetzt, da sie wieder in den heimischen Gefilden angekommen sind, an ihre gesamte Reise erinnern. Viele Geschichten für die Familie und Freunde haben sie da im Gepäck. Aber auch nur für Familie und Freunde. Denn der Typ, um alles einmal in ein Buch zu pressen, sei zumindest Manfred einfach nicht, wie er sagt, als er auf die Verwertung seiner doch detailreichen Notizen angesprochen wird.

Diese Aufzeichnungen könnten allerdings nicht die letzten von Manfred gewesen sein. Sein Bruder und er reisten nämlich nicht das erste Mal zusammen und sind vielleicht schon bald wieder mit ihrem Kult-Wohnwagen QEK Junior auf den Straßen in Nah und Fern unterwegs.