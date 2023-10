Mit Kommentar Zunehmender Vandalismus in Boizenburg verärgert nicht nur die „Stadtparkfreunde“ Von Tilo Röpcke | 09.10.2023, 13:33 Uhr Sinnloser und blinder Vandalismus: Erst am vergangenen Wochenende wurden von dieser neuen Sitzbank im Boizenburger Stadtpark zwei der insgesamt drei ursprünglich vorhanden gewesenen Sitzbohlen entfernt. Foto: Stadtparkfreunde up-down up-down

Lange haben die „Stadtparkfreunde“ mit sich gehadert, ob sie mit den wachsenden Vorfällen von Diebstahl und blinder Zerstörungswut an die Öffentlichkeit gehen sollen. Doch nach den Ereignissen am vergangenen Wochenende ist das Maß des Zumutbaren deutlich überschritten worden. Bürgermeister Rico Reichelt kündigt im Bereich des Boizenburger Stadtparks eine erhöhte Präsenz der Ordnungsbehörden seiner Stadt an.