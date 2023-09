Psychischen Erkrankungen Krafttiere, Teilhabe und Jubiläum: In den Wochen der Gemeindepsychiatrie ist in Boizenburg viel los Von Sascha Nitsche | 08.09.2023, 13:15 Uhr Rosa Elefanten sind in Boizenburg die kommenden Tage nichts Besonderes. Die Wochen der Gemeindepsychiatrie sind der Grund hierfür. Foto: Volkssolidarität SWM/E.Spielvogel up-down up-down

Die psychosoziale Tagesstätte „Leuchtturm“ freut sich auf die Zeit und will zeigen, was in den Menschen steckt. Verzweifeln muss nicht sein.