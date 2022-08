Treffen der Klimaaktivisten Boizenburgs mit Studenten der Lüneburger Universität im Gemeinschaftsgarten. Nun wird das Projekt zur Nachhaltigkeit gestartet, bei dem vor allem auch die Bürger befragt werden sollen. FOTO: Mayk Pohle up-down up-down Boizenburg und Universität Leuphana In der Elbestadt soll Nachhaltigkeit konkret erlebbar werden Von Mayk Pohle | 07.08.2022, 12:44 Uhr

Nachhaltigkeit, dieses Schlagwort soll für die Boizenburger in den kommenden Wochen spürbar konkreter werden. Studenten der Lüneburger Universität wollen dazu in der Stadt Daten sammeln und auch die Bürger befragen. Es geht darum, was auch in einer kleinen Stadt machbar ist.