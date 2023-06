Schlaf und Feuerwehrleute kommen dieser Tage nicht so recht zusammen. Neben den Einsätzen bei den Waldbränden bei Hagenow und Lübtheen, die die Einsatzkräfte rund um die Uhr beschäftigen, gehen die Pieper auch andern Orts und alarmieren die Wehren. Feuerleute aus Gallin und Granzin erlebten dies am 13. Juni. Um 5.17 Uhr wurden sie zu einem Waldbrand bei Granzin im Amt Boizenburg-Land alarmiert. Rund 4 Hektar Wald standen hier in Flammen. Die Kameraden aus Schwanheide wurden dafür um 6.18 Uhr noch nachgefordert. Darüber informiert Kristoph-Felix Piepke, Sprecher der Feuerwehren im Amt Boizenburg-Land.

30 Kameraden waren schlussendlich im Löscheinsatz, wobei die Nachlöscharbeiten noch andauern und Kapazitäten binden. Der trockene Boden und viel Totholz sind dabei Faktoren, die Kristoph-Felix Piepke in seinen Ausführungen zum Einsatzgeschehen nicht unerwähnt lässt.