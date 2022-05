Die Feuerwehrleute gingen beim Waldbrand im Amt Boizenburg Land auch direkt gegen die Flammen vor. FOTO: Ralf Zücker Waldbrand bei Boizenburg Im Einsatz mit Drohne, Schlauch und Feuerpatschen Von Sascha Nitsche | 09.05.2022, 14:44 Uhr

Rund ein Hektar Wald gerieten am Sonntag in den Tessiner Tannen bei Boizenburg in Brand. 60 Einsatzkräfte waren vor Ort.