Die Damen der Theatergruppe U100 aus Loitz kommen am 12. Juni nach Blücher mit ihrem Stück „Aber das Rheuma zählt“. FOTO: Theater U100 Frauentheatergruppe U100 Kirche in Blücher wird zur Theaterbühne Von Martina Schwenk | 01.06.2022, 15:27 Uhr

Mit dem Stück „Aber das Rheuma zählt“ unterhält am 12. Juni die Theatergruppe U100 das Publikum in der Kirche in Blücher.