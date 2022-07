Hitze in Boizenburg FOTO: Jörg Carstensen up-down up-down Hitzewelle in Boizenburg Temperatur-Rekord gebrochen! Von Christina Martin | 20.07.2022, 16:50 Uhr

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienst, hat Boizenburg an der Elbe mit 38,9 Grad, die absolute Höchsttemperatur erreicht. Die Stadt an der Grenze zu Niedersachsen und Schleswig-Holstein hat damit den Temperatur-Rekord gebrochen. Bisher lag der allzeit Höchstwert bei 37 Grad, der am 4. Juli 2015 gemessen wurde.