Eine kurze Baubesprechung, dann geht es weiter mit dem Bau einer Garage für die Feuerwehr der Gemeinde Teldau in Vorderhagen. Foto: Sascha Nitsche up-down up-down Einsatzbereitschaft In der Gemeinde Teldau wird die Feuerwehr ausgebaut und zentralisiert Von Sascha Nitsche | 24.05.2023, 13:20 Uhr

Mit dem Bau einer neuen Garage in Vorderhagen wird der Ort zum Feuerwehrstützpunkt in der Gemeinde Teldau. Ein wichtiger wie sinnvoller Schritt, der die Verantwortlichen in der Gemeinde von noch mehr träumen lässt.