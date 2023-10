Ein Spaziergänger entdeckte am Dienstag in einem Waldstück bei Teldau einen Zigarettenautomaten und informierte die Polizei. Das Gerät wurde von Unbekannten aufgebrochen, offensichtlich wurden Bargeld und Zigaretten gestohlen. Der Gesamtsachschaden liegt nach erster Schätzung bei mehreren Tausend Euro.

Gerät wurde in Teldau gestohlen

Der Automat stand ursprünglich in der Ortschaft Teldau. Dort hatten die Täter die Standfüße des Geräts durchtrennt und ihn dann ihn dann in den Wald geschafft. Der Tatzeitpunkt liegt zwischen Sonntagmittag und Montagnachmittag. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847/ 6060) entgegen.