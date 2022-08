Teilnehmerrekord beim mittlerweile 4. „Elbedribbler-Fußballcamp“ in Boizenburg: 50 Nachwuchskicker wollten sich in der letzten Woche der diesjährigen Sommerferien das Trainingslager in der Schaaletal-Arena in Zahrensdorf nicht entgehen lassen.

FOTO: Tilo Röpcke up-down up-down