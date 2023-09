Familientag in der Bonbonfabrik Sweet Tec in Boizenburg öffnet für einen Vormittag seine Pforten Von Tilo Röpcke | 09.09.2023, 18:51 Uhr Im Viertelstundentakt wurden die Familienangehörigen der derzeit 470 Mitarbeiter der Bonbonfabrik Sweet Tec durch die laufende Produktion geführt. Zu diesem Zeitpunkt stand vor allem die Produktion von Eukalyptusbonbons an. Foto: Tilo Röpcke up-down up-down

Es ist erst der zweite Familientag in der Geschichte von Sweet Tec, dem größten Arbeitgeber in Boizenburg und der Region. Damit wollen Sonja und Oliver Schindler den Familienangehörigen ihrer derzeit 470 Mitarbeiter die Möglichkeit geben, einen Blick hinter die Kulissen der süßen Fabrik an der Elbe zu werfen.