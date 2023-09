Kunst, Kultur und Flohmarkt Straßenfest zieht in Boizenburgs Große Wallstraße Neugierige und Kaufwillige in seinen Bann Von Tilo Röpcke | 23.09.2023, 17:05 Uhr Die Große Wallstraße in Boizenburg war am vergangenen Sonnabend der Schauplatz für das 1. Wallstreet Festival, bei dem vor allem die Anwohner der kleinen Gasse ihre Waren zum Kauf feilboten. Foto: Tilo Röpcke up-down up-down

Auf diesen besonderen Tag hat Sascha Herchenbach mit Unterstützung zahlreicher Kooperationspartner viele Tage und Wochen hingearbeitet. Am vergangenen Sonnabend war es für den selbsternannten Künstler dann endlich so weit: Das erste Wallstreet Festival lockte bei besten Wetterbedingungen hunderte Neugierige zum Schlendern, Staunen und Kaufen in Boizenburgs Große Wallstraße.