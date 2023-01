Dass Staffelspiele den Kindern und Jugendlichen von jeher große Freude bereiten, davon konnte man sich auch anlässlich des 50. Geburtstages der Regionalen Schule „Rudolf Tarnow“ in Boizenburg überzeugen. Am 16. April soll es dann an gleicher Stelle zu einer Neuauflage des beliebten Wettkampfes „Mach mit, mach´s nach, mach´s besser“ kommen.

Foto: Tilo Röpcke