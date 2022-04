FOTO: Kristoph-Felix Piepke Rettungskräfte im Einsatz Schwerer Verkehrsunfall bei Brahlstorf: L05 voll gesperrt Von Theresa Franz | 05.04.2022, 07:46 Uhr

Auf der L05 an der Kreuzung Brahlstorf in Richtung Vellahn kam es am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall. Die L05 ist auf Höhe der Unfallstelle aktuell noch vollgesperrt. Auch ein Rettungshelikopter ist im Einsatz.