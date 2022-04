Dr. Ralf-Peter Oelsner (rechts) freut sich über annähernd 100 Lebensmittelpakete, die er in der vergangenen Woche von der Regionalen Schule „Rudolf Tarnow“ abholen konnte. FOTO: Tilo Röpcke Regionale Schule Boizenburg Gesammelte Lebensmittel kommen jetzt in die Ukraine Von Tilo Röpcke | 08.04.2022, 10:30 Uhr

In dieser Woche startet ein Konvoi mit mehr als 500 Lebensmittelpaketen in das ukrainische Winnyzja. Auch die an der Regionalen Schule gesammelten Päckchen sind mit an Bord.