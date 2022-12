Gerade erst mit dem Schiff am Boizenburger Hafen angekommen, bahnt sich der Heilige Sankt Nikolaus unter Begleitung hunderter Kinder und Erwachsener den Weg durch die Stadt. Foto: Tilo Röpcke up-down up-down Einstimmung auf den Nikolaustag Sankt Nikolaus unterwegs in Boizenburg Von Tilo Röpcke | 04.12.2022, 10:25 Uhr

Hunderte Kinder und Erwachsene warteten am Sonnabend auf die Ankunft des Heiligen Sankt Nikolaus. In diesem Jahr wurde dieses Fest erstmalig in Kooperation von Kirche, Stadt und Versorgungsbetriebe auf die Beine gestellt.