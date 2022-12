Ein Bild aus dem Jahr 2020: Marko Schultz liefert Nahrungsmittel zur Zentrale der Tafel nach Schwerin. Auch in diesem Jahr sucht der Geschäftsführer dringend Lebensmittel und Geldspenden für die Bedürftigen seiner Heimatstadt. Foto: Tilo Röpcke up-down up-down Tafel Boizenburg Lebensmittel- und Geldspenden werden dringend gesucht Von Tilo Röpcke | 17.12.2022, 10:23 Uhr

An der Ausgabestelle der Schweriner Tafel in Boizenburg möchte Marko Schultz mit befreundeten Geschäftsleuten am 23. Dezember eine Weihnachtsfeier für die Bedürftigen der Elbestadt auf die Beine stellen. Hierfür werden kurzfristig noch Spenden gesucht.