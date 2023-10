Auch in diesem Jahr sollen die packenden Zweikämpfe vom Publikum in der Boizenburger Richard-Schwenk-Halle mit viel Applaus bedacht werden. Das Team um Jens Ahlers, Abteilungsleiter Boxen der SG Aufbau Boizenburg, lädt am kommenden Sonnabend bereits zur 8. Boxnacht ein.

Foto: Tilo Röpcke