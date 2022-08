Das Richtfest beim „Wohnpark an den Eichen“ in Boizenburg ist ein Moment für die Ewigkeit. Auch für Dr. Wolfgang Röhr, dem Inhaber der „Villa Vitalia“-Gruppe. FOTO: Sascha Nitsche up-down up-down Pflegeplätze in Boizenburg Villa Vitalia feiert Richtfest für Bau im Wohnpark an den Eichen Von Sascha Nitsche | 25.08.2022, 17:22 Uhr

Das Familienunternehmen „Villa Vitalia“ ist seit 2012 mit dem „Wohnpark an den Eichen“ in Boizenburg verbunden und hat in der Zeit Höhen und Tiefen erlebt.