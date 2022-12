So kennt man Lehrerin Regine Lüdemann. Stets adrett gekleidet, gut gelaunt und immer einen flotten Spruch auf den Lippen. Hier unterrichtet sie eine ihrer letzten Stunden in der Klasse 7a. Foto: Tilo Röpcke up-down up-down Regionale Schule „Rudolf Tarnow“ in Boizenburg Lehrerin Regine Lüdemann geht nach 40 Dienstjahren in den Ruhestand Von Tilo Röpcke | 18.12.2022, 10:15 Uhr

Lehrerin Regine Lüdemann hatte am Freitag ihren letzten Schultag an der Regionalen Schule „Rudolf Tarnow“. In einer emotionalen Verabschiedung wurde auf ihre 40-jährige Dienstzeit zurückgeblickt.