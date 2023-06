Sara Puchert (links) hisst im Rahmen des 1. E-Mobility-Festivals in Boizenburg gemeinsam mit Unterstützern die Regenbogenfahne, die für Vielfalt, Offenheit und Toleranz steht. Foto: Tilo Röpcke up-down up-down Mobilitätswende an der Elbe Reger Zuspruch beim ersten E-Mobility-Festival in Boizenburg Von Tilo Röpcke | 04.06.2023, 08:05 Uhr

Michael und Oliver Pietz von „Elbe eBike“ in Boizenburg rufen zum ersten E-Mobilty-Festival in ihrer Heimatstadt auf und zahlreiche Unterstützer lassen sich nicht lange bitten. Gemeinsam mit der Stadt sowie dem Kulturschiff „Minna“ drehte sich am vergangenen Sonnabend alles um die Mobilitätswende.